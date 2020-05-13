هنا الزاهد وياسمين صبري يتنافسان على أفضل 100 وجه فى العالم

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وتحديدا على الستورى، تعلن من خلالها عن ترشيحها فى مسابقة أفضل 100 وجه والتي يعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة.

وكشفت هنا الزاهد عن ترشيحها للمشاركة فى هذه المسابقة خلال عام 2020، والذى يشهد منافسة بين عدد من الفتيات.

وتنافس هنا الزاهد أيضا عدد من النجمات فى هذه المسابقة، حيث تم ترشيح الفناناتين اللبنانيتين نانسى عجرم وهيفاء وهبى.

كما تم ترشيح الفنانة ياسمين صبرى للدخول فى المسابقة مع هنا الزاهد والنجمتين اللبنانيتين.

ودخل بالقائمة عدد كبير من نجمات العالم، ومنهن جنيفر لوبيز، وكريستين ستيوارت، وسيلينا جوميز، وكيم كاردشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت.

بينما تم ترشيح الفنان ظافر العابدين لنفس المسابقة رجال، والذى ينافس كريستيانو رونالدو وغيرهم.