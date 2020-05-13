قرار عاجل من "فيفا" بشأن حفل أفضل لاعب في العالم

13 مايو 2020 - 01:33 م

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إلغاء حفل أفضل لاعب في العالم لعام 2020، والذي كان مقررا لها شهر سبتمبر المقبل وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الاتحاد استقر على أن تكون الجائزة بلا فائز لعام 2020، بعدما كان يتم اختيار فيها أفضل لاعب ولاعبة وأفضل هدف وأفضل تشكيلة وأفضل مدير فني وأفضل مدرب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن موافقته بشكل رسمي على زيادة التبديلات إلى 5، وتم التأكيد أن تطبيق القرار مرتبطًا بموافقة كل اتحاد.