» ليست نكتة.. قرد يسطو على بنك بالقرب من القصر الرئاسي

13 مايو 2020 - 01:51 م

في واقعة تفوق الخيال، تمكن أحد القرود بعملية سطو على أحد البنوك بالقرب من القصر الرئاسي في الهند.

وكان أحد البنوك بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة الهندية نيودلهي، قد تعرض لعملية سطو، حيث أسرعت الشرطة بعد أن تم استدعاؤها للتحقيق فى محاولة سرقة بالبنك، لتكتشف بعد ذلك أن المتهم هو أحد القرود.

أحد العاملين فى البنك، الذى يقع على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من القصر الرئاسى فى نيودلهى، قام باستدعاء الشرطة، بعد اكتشاف وجود الجزء الأمامى من إحدى ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك مفصولا من مكانه.

وكشفت الشرطة الهندية، من خلال مقطع فيديو، القرد وهو يتسلق الجزء الأمامى من ماكينة الصراف الآلى فى البنك ويجذبه للأسفل لينفصل من مكانه، قبل أن يقفز القرد بداخل الماكينة لاستكشاف الموجود بها، وظل يركض على الماكينة لبعض الوقت قبل أن ينزل إلى الأرض.