» أول تحرك من غزل المحلة ضد أسامة نبيه

13 مايو 2020 - 02:07 م

تقدم مسئولو غزل المحلة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه، لاعب الفريق الأسبق، والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، على خلفية تصريحاته التي قال فيها إنه رفض التسجيل في مرمى الزمالك عندما كان لاعباً في الفريق موسم 2001 - 2002، وتحديداً في الدور قبل نهائي لكأس مصر.

ونشر مسئولو المحلة نص الشكوى عبر "فيس بوك"، ضد نبيه أن هذه التصريحات تمثل عدم احترام لنادي غزل المحلة ومكانته وتاريخه بين أندية مصر والعالم العربى والأفريقي، بالإضافة إلى عدم الأمانة في الدفاع عن النادي المتعاقد معه، بالإضافة إلى أن أسامة نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، واعتبروه نزعا من أنواع التلاعب والتواطؤ في نتيجة المباريات، وهي جريمة في المجال الرياضي لا بد لها من عقاب.

وطالب مسئولو المحلة باتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التي تقاضاها خلال عمله بالنادي.

كما طالبوا بالحصول على تعويض مادي وأدبي مناسب جراء ما أصاب النادي من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية في كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.