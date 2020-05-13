وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

13 مايو 2020 - 02:31 م

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن الأمين العام الأسبق، لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي، وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 95 عاما.



وحسب موقع مجلة ليدرز اليوم، توفي القليبي في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس نقلا عن عائلة السياسي الراحل.





يذكر أن القليبي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، وشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة بتونس بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.



