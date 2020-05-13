» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصورا يوثق لحظة وفاة محام أردني وهو في بث مباشر على موقع "فيس بوك".

فخلال بث مباشر على "فيس بوك" شارك فيه المحامي أكرم هيلات، بالإضافة لعدد من المحامين، تحدثوا فيه عن أعمالهم خلال جائحة "كورونا"، سقط هيلات مغشيا عليه ليفارق الحياة وسط عائلته.

ويوثق المقطع المصور اللحظات الأخيرة من عمر هيلات، قبل أن يرتكز بظهره على الأريكة من خلفه، في الوقت الذي كان يتحدث إليه أحد زملائه في البث المباشر.

ليسقط مغشيا عليه وسط صدمة وصراخ أطفاله، وارتفاع أصوات من كانوا بجانبه وهم يحاولون مساعدته.

ليقوم نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، بنعي هيلات عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" قائلا: "بمزيد من الأسى واللوعة انعى للهيئة العامة زميلا عزيزا غاليا نقابيا مهنيا خلوقا له من الصفات الحميدة لا تعد ولا تحصى.

وأضاف: "أنعاه والقلب يعتصر الما وحزنا على فقدانه ونحن في حاجة إلى أمثاله. أنه الزميل والأخ والصديق أكرم هيلات، صاحب السمعة العطرة، وأنني أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته. إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون. وإنا لله وإنا إليه راجعون".