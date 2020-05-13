» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسميا إلغاء الدوري المحلي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيحول دون إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون، كما كان مقررا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حسب ما ذكره موقع "le360 sport " المغربي.

وأضاف الموقع، أن (كاف) سيضطر إلى نقل المباراة النهائي إلى بلد إفريقي آخر، علما أن أعضاء لجنة طوارئ الكاف، كانوا قد وضعوا احتمال نقل المباراة إلى رواندا، حتى في حال عدم إلغاء الدوري المحلي الكاميروني، على اعتبار أن رواندا هو البلد الأقل إصابة بكورونا بين الدول الإفريقية.

وأضاف الموقع، أن الكاف ينتظر قرار الاتحادين المغربي والمصري، بخصوص مستقبل الدوري المحلي في البلدين، قبل الإعلان عن تواريخ إجراء مباريات النصف نهائي والنهائي.

يذكر أن المربع الذهبي ببطولة دوري الأبطال سيشهد منافسة مصرية مغربية، حيث يواجه الأهلي نظيره الوداد، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء.


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