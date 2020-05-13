«الصحة» تعلن إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، عن إصابة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الدكتور شحاته غريب، يتلقى العلاج داخل مستشفى الراحجي الجامعي والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من أبناء جامعة أسيوط، مشيرا بأن صحته جيدة ويحظي بكافة سبل الرعاية الطبية.

وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن قراره بتخفيض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف.

ويأتي ذلك ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى وضع الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها، والعمل على توفير لهم سبل الحماية والوقاية تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم و فى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.



