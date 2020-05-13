أبلغتا الشرطة عن اغتصابهما.. فغرمتهما لكسر الحظر

13 مايو 2020 - 04:22 م

غرمت السلطات في روسيا، فتاتين مراهقتين أبلغتا الشرطة عن تعرضهما للاعتداء الجنسي والسرقة، وذلك لكسرهما القواعد المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وتقول مصادر الشرطة، إن الفتاتين اللتين يتراوح عمرهما ما بين 17 و 18 عامًا، اغتصبت أحدهما، وتعرضت الأخرى للاعتداء الجنسي في كراسنويارسك.





وتعرضت متعلقات الفتاتين للسرقة خلال الهجوم. وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت مشتبهًا به (55 عامًا) عُثر بحوزته على أشياء مسروقة.





تم فتح تحقيق جنائي ضده بارتكاب جرائم جنسية، باستخدام العنف والتهديد والسطو.







وعلى الرغم مما تعرضت له الفتاتان، فقد تواجه كل منهما غرامة تصل إلى 3000 روبل (40 دولارًا أمريكا) لكسر قواعد التأمين الخاصة بفيروس كوورنا المستجد.







وأكدت إيكاترينا روسيتسكايا، رئيسة دائرة الصحافة بوزارة الداخلية في "كراسنويارسك"، العقوبة.







وقالت: "بعد العثور عليهما في الشارع ليلاً - دون حاجة ملحة - أعدت الشرطة تقارير وأرسلتها إلى إدارة المنطقة". وأشارت إلى أنه يتم الآن اتخاذ قرار بشأن حجم الغرامة.







وسلطت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، الضوء على كيفية "معاقبة ضحية الاغتصاب لانتهاكها العزلة الذاتية".







ونقلت عن مصادر الشرطة، إن إحدى الفتاتين تعرضتا للاغتصاب بينما تعرضت الآخر "لأعمال عنف ذات طبيعة جنسية".





لكن أسرتي الفتاتين تكافحان فرض عقوبة.





وقع الحادث في 20 أبريل، عندما لم يُسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا في حالات محدودة، مثل المشي مع كلب، أو الذهاب إلى طبيب، أو إلى متجر قريب، أو معمل تحاليل.





ويوم الأربعاء، بعد الإعلان عن القضية، سحبت غرفة عمليات (كوفيد – 19) لمنطقة كراسنويارسك، الغرامة على المراهقين.





وقالت في بيان "لن يغرم أحد." مشيرة إلى أن سلطة المنطقة هي المسؤولة عن فرض مثل هذه العقوبات.



