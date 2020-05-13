  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام

دار القضاء العالي

«استئناف القاهرة» تقرر عودة العمل بجميع دوائر المحكمة

الكورونا في لبنان

بعد عودة الإصابات.. إجراءات صارمة في لبنان لمواجهة "كورونا"

الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط

«الصحة» تعلن إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بكورونا

مثّلت بجثة حمزة.. هند متنكرة في فتح مكة " ماذا فعل عمر"

مثّلت بجثة حمزة.. هند متنكرة في فتح مكة "ماذا فعل عمر"

الشاذلي القليبي

وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

فيفا

قرار عاجل من "فيفا" بشأن حفل أفضل لاعب في العالم

تحبس الأنفاس.. حادث مفاجيء لوزير عربي بمؤتمر صحفي

يحبس الأنفاس.. حادث مفاجيء لوزير عربي بمؤتمر صحفي

صلاح

خطة ريال مدريد لخطف "صلاح" من ليفربول

«استئناف القاهرة» تقرر عودة العمل بجميع دوائر المحكمة

قضايا وحوادث

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الإمارات تقرر استئناف العمل في بعض النشاطات التجارية

#

بعد 9 سنوات.. استئناف العمل بقصر ثقافة العريش لإعادة تشغيله

قرر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020.

بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد، أما عن الدوائر المدنية [ مدني عام – تعويضات – تجاري – إيجارات -عمال – طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي (السبت، الأحد ، الثلاثاء، الأربعاء).

وقالت الاستئناف في بيان لها أنه على من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تعليق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن بمبدأ الحقوق مقابل الواجبات.

وأوضح البيان أن تكلف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

وأشار البيان إلى أن لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس ???? دورا کاملا، وتکليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

وشددت المحكمة أن تخطر النيابة العامة بذلك القرار، على أن يعمل به اعتبارا من 1 يونيو ???? وعلى المكتب الفني تنفيده.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل
» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة
» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن المستلزمات الطبية
» أول تحرك من غزل المحلة ضد أسامة نبيه
» بعد رحيله.. ظهور الفنان أحمد دياب في رمضان
» تعرف على العمر الحقيقي لـ ريا بن راشد وحقيقة ديانتها
» ليست نكتة.. قرد يسطو على بنك بالقرب من القصر الرئاسي
» "كاف" يحسم مشاركة الزمالك ببطولة العالم للأندية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية