بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

سجلت الكويت اليوم الأربعاء، 7 حالات وفاة و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا بعدد الإصابات والوفيات اليومية في البلاد .

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة 991 إصابة باليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 11028 .

كما أفادت بتسجيل 7 حالات وفاة مقارنة مع 10 حالات وفاة أمس الثلاثاء، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة .

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند في مؤتمر صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 169 حالة منها 92 حالة مستقرة و 77 حالة حرجة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد – 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7683 حالة .

كما أعلن السند عن شفاء 162 حالة من المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3263 حالة .

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 4257 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 227 ألف فحص في عموم البلاد .