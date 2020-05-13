» غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر

لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه النيل أثناء الاستحمام هربًا من شدة الحرارة أمام قريته التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، فجرفه التيار ليلقى مصرعه وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد 3 أيام ونقلها لمستشفى ملوى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول بلال علي عبد الله محمد 23 سنة ومقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز جثة هامدة.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز أن الشاب نزل إلى النيل للاستحمام مع عدد من زملائه هربا من حرارة الجو المرتفعة وتأثير الصيام فجرفه التيار ولقى مصرعه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته بعد استمرار البحث عن جثته لمدة ثلاثة أيام.

تولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الواقعة واستمعت لأقوال عدد من زملاء الشاب الغريق وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.