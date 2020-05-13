الدولار ينخفض.. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية

كشفت وكالة "رويترز" عن مفاجأة بشأن سعر الدولار، حيث انخفض سعره دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء.

وجاء هذا قبل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول مع تنامي التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تطبق أسعار فائدة سلبية.

ورغم أن بعض واضعي السياسات في الولايات المتحدة عارضوا أسعار الفائدة السلبية في الآونة الأخيرة، إلا أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين نزلت لمستوى قياسي عند 0.105 بالمئة الأسبوع الماضي .

ومرة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يتبني سعر فائدة سلبيا فيما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين انخفضت 0.8 بالمئة في أبريل، وهو أكبر تراجع منذ الكساد العظيم مما أشعل جدلا بشأن تبني المزيد السياسات للتعامل مع الوضع .

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه أمس الثلاثاء. وكسبت العملة الأمريكية أكثر من خمسة بالمئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس عند 94.63 .