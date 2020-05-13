فيديو.. تهديد الفنان «أحمد زاهر» بسبب دوره في «البرنس»: مش هنسيبك

13 مايو 2020 - 05:48 م

لم تتوقف حالة التعاطف التي أثارها مشهد طرد الطفلة "مريم"، ابنة "رضوان البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذي أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.





ووصل الأمر إلى حد تلقي الفنان أحمد زاهر، تهديدًا في مكالمة هاتفية تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي، بسبب ما فعله في "مريم"، ابنة شقيقه "رضوان"، وهو المشهد الذي جلب تعاطفًا واسعًا، وأصبح حديث مصر كلها خلال الأيام الأخيرة.





كانت البداية من "منة" عرفت نفسها له بأنها تعمل شركة تسويق عقاري، وأخبرته قائلة: إحنا بجد كلنا زعلانين منك جدًا، سألها: ليه بس؟، لترد إزاي ترمي مريم في الشارع كده؟، وأجابها: ده فتحي مش أنا.





لكنها أصرت على أنه هو المسؤول في الواقع عن طردها. وقالت له: لأ والنعمة أنت؟، بينما ظل يدافع عن نفسه": لأ فتحي مش أنا. وسألته عما إذا كان يقبل أن يتكرر ذلك مع ابنته ملك؟، فأجابها: مستحيل. وأكد لها أن هذا مسلسل، وأخذ يطيب خاطرها، بعد أن قالت لها إنها منهارة منذ مشاهدة الحلقة.







وخلال المكالمة، تدخل زوج المتصلة على الخط وتوعده، قائلًا: "إحنا مش هنسيبك يا فتحي هجيب الناس وهجيلك على 6 أكتوبر، وعرش ربنا ما هسيبك، وهنجيب حق مريم".





بينما حاول زاهر، إقناعهما بأن الأمر محض مشهد تمثيلي وأن مريم ستعود في نهاية المسلسل إلى أبيها، قائلاً: "هتبات في حضن أبوها".





وتلقى زاهر إشادة واسعة عن دور "فتحي" شقيق محمد رمضان في العمل، وهي شخصية مركبة ومشبعة بالعقد والسيكوباتية، إلا أنه ضعيف ومتردد أمام زوجته الجامحة القوية، التي تستغل بأنوثتها على كل من حولها حتى شقيقه، بينما هو غارق في الثقة بالذات.



