  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بيان اليوم

«الصحة»: إصابة 338 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 حالة

أحمد زاهر

فيديو.. تهديد الفنان «أحمد زاهر» بسبب دوره في «البرنس»: مش هنسيبك

كورونا

ثلاثة أدوية تقلل مخاطر الوفاة بكورونا بنسبة 50 في المائة

الكويت

بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

الدولار

الدولار ينخفض.. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية

السعودية

تسجيل عدد ضخم لإصابات "كورونا" في السعودية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام

دار القضاء العالي

«استئناف القاهرة» تقرر عودة العمل بجميع دوائر المحكمة

الكورونا في لبنان

بعد عودة الإصابات.. إجراءات صارمة في لبنان لمواجهة "كورونا"

الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط

«الصحة» تعلن إصابة نائب رئيس جامعة أسيوط بكورونا

مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

سر القبض على 6 مصريين بالكويت

#

تسريب جديد يكشف اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

#

الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على سيارة لاعب الزمالك

#

بالفيديو.. تركي يعتدي على أسرة سعودية

نفى مصدر أمني في الكويت ما تم تداوله بشأن اعتداء وافد مصري على رجل أمن برتبة عميد.

وتعاملت الأجهزة الأمنية مع تجمع وصيحات داخل إحدى مدارس الإيواء في منطقة الفروانية قام بها عدد من المخالفين لقانون الإقامة من الجالية المصرية.

وبحسب صحيفة "الراي"، فإن رجال الأمن تواصلوا مع الأفراد المخالفين وأبلغوهم بأن رحلاتهم ستكون يوم غدٍ وبعد غد لمصر.

ونفى المصدر "شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أعمال شغب أو اعتداء على أحد القيادات الأمنية برتبة عميد في منطقة الفروانية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت
» بالصور.. طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا
» غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر
» وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل
» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة
» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا
» صادم.. توفي خلال بث مباشر على "فيس بوك"
» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن المستلزمات الطبية
» أول تحرك من غزل المحلة ضد أسامة نبيه
» بعد رحيله.. ظهور الفنان أحمد دياب في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية