بسبب الإجهاد.. طبيب يفقد بصره بعزل بلطيم

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الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم
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أحمد سالم

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يواجه الأطباء والممرضين والأطقم الطبية في مستشفيات العزل بجميع محافظات الجمهورية، تحديات حقيقة وصعوبات بالغة في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفي هذا الإطار، تعرض الدكتور محمود سامي، الطبيب بمستشفى عزل بلطيم في محافظة كفر الشيخ، لفقدان بصره، نتيجة الجهد المترتب على معالجة مصابي الفيروس الذي اجتاح العالم.

وجاء فقدانه البصر، بعد ساعات من فقدانه الوعي، إثر ضغط العمل في المستشفى، حسبما تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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