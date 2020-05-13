"ميدو" يفجر مفاجأة مدوية بشأن استكمال الدوري الممتاز

فجر النجم الدولي السابق أحمد حسام "ميدو"، فاجأة بشأن استئناف مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



واستبعد "ميدو" إمكانية استكمال الدوري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



وتحدث خلال التغريدة عن رأيه في عودة بطولة الدوري المصري، وكذلك مصير المباريات المتبقية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب "ميدو": "في رأيي أن الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه.. أما مباريات إفريقيا المتبقية فسيتم لعبها في أسبوع واحد فقط، في سبتمبر، وفي دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية!".



