فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية (القصة كاملة)

13 مايو 2020 - 07:37 م

تزوجت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من الرجل الذي أنقذ حياتها خلال إطلاق النار في أكتوبر 2017 داخل فندق "ماندالاي باي" في لاس فيجاس، الذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا وإصابة 800 شخص.



وقالت شانتال ميلانسون (29 سنة)، إنها ارتبطت على الفور بعلاقة حب مع منقذها أوستن مونفورت، مضيفة: "شعرت بالأمان معه.. لم أرغب في تركه".







والتقى الاثنان في حانة "جيلي" الريفية قبل 24 ساعة من الحادث الذي وقع في مطلع أكتوبر 2017.





وقالت ميلانسون، التي رفض في البداية مونفورت، لأنه "لم يكن يرتدي أحذية رعاة البقر في حانة ريفية". لكن نجحت المحاولة الثانية، ورقصا بعيدًا قبل تبادل الأرقام. "لقد كان من السهل التحدث معه، شعرنا بأننا نعرف بعضنا البعض إلى الأبد".





في اليوم التالي، وقعت المأساة، وتم قطع موعد الثاني بينهما، عندما فتح ستيفن بادوك (64 عامًا)، النار على 22000 من رواد الحفل الموسيقي بالهواء الطلق في الفندق، وهو يصوّب بندقيته الآلية من الطابق الـ 32 حيث يقيم بجناحه بالفندق، وأصاب 58 شخصًا وأصاب ما يقرب من 800.





واعتقد كلاهما في البداية أن الأصوات كانت عبارة عن ألعاب نارية، لكنهما شعرا بالذعر عندما أدركا أنها طلقات نارية. بعد شعورها بالمسؤولية عن ميلانسون، ساعدها مونفورت على الاحتماء ثم قادها وسط الحشود المرعبة إلى الخروج من مكان الحفل حيث أمطرت الرصاص من حولهما.





وأشارت ميلانسون إلى أنها تتذكر "الاستلقاء على الأرض بمجرد النظر في عيني أوستن في محاولة لفهم كل شيء. الشيء التالي الذي كنت أعرفه هو أن أوستن كانتيمسك بيدي، وكنا نركض في جميع أنحاء الأرض محاولين الوصول إلى بر الأمان".





هربوا في نهاية المطاف عن طريق ركوب سيارة أجرة مع جوقة موسيقية موجودة بالفعل. بعد ذلك، بقي الناجون من إطلاق النار بجانب بعضهم البعض طوال الليل حتى انفصلوا في صباح اليوم التالي مع عودة مونفورت إلى سان دييجو وميلانسون إلى كندا.

وظل الاثنان على اتصال خلال الأشهر القليلة القادمة أثناء معالجة الصدمة. وقد تزوجا في سان دييجو في مارس، كما أعلنا عبر صفحتهما المشتركة على "إنستجرام".





ويعيش الزوجان حاليًا معًا في كاليفورنيا، ويتشاركان في رحلات على الطرق وحفلات موسيقية في الريف، ويقضيان الوقت في لاجونا بيتش (حيث اقترح مونفورت)، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".



