  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بسبب "كورونا".. الزواج الافتراضي يثير ضجة في السعودية

بيان اليوم

«الصحة»: إصابة 338 مواطنًا بكورونا ووفاة 12 حالة

فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية

فتاة تتزوج من شاب أنقذها من مجزرة جماعية (القصة كاملة)

ميدو

"ميدو" يفجر مفاجأة مدوية بشأن استكمال الدوري الممتاز

السعودية

بالفيديو.. ابن وزير سعودي يحرق قلب والده عليه

كورونا

ثلاثة أدوية تقلل مخاطر الوفاة بكورونا بنسبة 50 في المائة

أحمد زاهر

فيديو.. تهديد الفنان «أحمد زاهر» بسبب دوره في «البرنس»: مش هنسيبك

الكويت

بشرى سارة بشأن "كورونا" في الكويت

الدولار

الدولار ينخفض.. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام

تعيين وزير دفاع جديد في السودان

عرب وعالم

السودان
السودان
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن تأجيل الدوري

#

وزير الري يكشف كواليس انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن

#

تطور جديد في مقتل 22 شخصا في أمريكا

#

ألمانيا تعتزم دعم السودان بـ80 مليون يورو


أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الأربعاء، إجماع المكون العسكري بشكل نهائي على اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، وزيرا للدفاع.

وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده عبر مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وجاء تعيين اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، إثر وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وأعلن متحدث باسم الجيش السوداني وفاة وزير الدفاع السوداني، يوم 25 مارس وفاة الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بأزمة قلبية في جوبا حيث كان يشارك في مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.

والوزير الراحل كان عضوا في المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي وحل محله مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «وحوش فيس بوك».. 5 شباب يعتدون على فتاة عمرها 13 عامًا
» تعيين وزير دفاع جديد في السودان
» الأسطورة «مايكل جوردان»: حادث مأساوي وراء اعتزالي كرة السلة
» مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت
» بالصور.. طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا
» وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل
» كورونا.. إجلاء 38 سائحًا أوكرانيًا من مطار الغردقة
» شيخ الأزهر يفتح النار على هذه العائلات: ما تفعلونه ليس من الإسلام
» غرق شاب في مياه النيل بسبب الحر
» "كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
» متحدث النواب يكشف حقيقة إصابته بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 15 %
لا - 80 %
لا أهتم - 5 %
اجمالى المصوتين:1605

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية