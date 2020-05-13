بالفيديو.. ابن وزير سعودي يحرق قلب والده عليه

الطيب حسين
"سامحوني فالدنيا أصبحت مخيفة" ابن وزير #سعودي ينعي نفسه ويحرق قلب والدهhttps://t.co/9Bg9MS4PwN#البيان_أربعون_عاما#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RvReoVkmAZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 12, 2020
وكان المهند ماجد الحقيل رغم صغر سنه ناشطا على وسائل التواصل، واشتهرت له تغريدات تعكس البيئة الطيبة التي نشأ فيها، ومن أشهر تغريداته رحمه الله، تلك التي وشى بها حسابه مع بداية 2020 وتداولها المغردون، وكانت بمثابة وداع استشعر الراحل قربه، رحمه الله، وقال فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحدا".
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