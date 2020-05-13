بالفيديو.. ابن وزير سعودي يحرق قلب والده عليه

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نشر  ماجد الحقيل، وزير الإسكان المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تغريدة عبر "تويتر" ناعيًا ابنه الذي "أحرق قلبه".

ونعى الوزير بحرقة وبكلمات مؤثرة ابنه المهند (15 عاماً)، وقال والدموع تنهمر من عينيه إن "المهند كان يعرف أنه ليس باقيا، وأن الحياة سوف تأخذه وتمضي".

وانهالت التعازي على الوزير السعودي من قبل المغردين في المملكة وخارجها، الذين تفاعلوا مع مصابه وابتهلوا لله تعالى أن يربط على قلبه وأن يلهمه الصبر والسلوان.


وكان المهند ماجد الحقيل رغم صغر سنه ناشطا على وسائل التواصل، واشتهرت له تغريدات تعكس البيئة الطيبة التي نشأ فيها، ومن أشهر تغريداته رحمه الله، تلك التي وشى بها حسابه مع بداية 2020 وتداولها المغردون، وكانت بمثابة وداع استشعر الراحل قربه، رحمه الله، وقال فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحدا".


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