نائبة تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة
نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة
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فيروس كورونا

نائبة روسية

مجلس الدوما

أعلنت أوكسانا بوشكينا، نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الدوما الروسي والمقدمة التلفزيونية السابقة، إصابتها بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في وقت سابق اليوم الأربعاء أن عضوين جديدين في المجلس أظهر اختبارهما لفيروس كورونا نتيجة إيجابية، ما رفع العدد الإجمالي للبرلمانيين المصابين إلى خمسة.

وكتبت بوشكينا على حسابها في تطبيق "إنستغرام": "سأكشف عن نصف اللغز - أنا واحدة من هذين النائبين الاثنين (اللذين تحدث عنهما فولودين)".

وتابعت: "لا أشعر بأي أعراض.. درجة حرارتي طبيعية.. وأظهر التصوير المقطعي المحوسب أن التغييرات في الرئتين طفيفة للغاية.. لو لا الاختبار لما خطر ببالي أني مريضة"، معربة عن الأمل بالعودة "إلى الصف" قريبا.


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