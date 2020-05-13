فارس كرم يغلب «السقا» ويتبرع بمبلغ ضخم لمؤسسة شهيرة

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فارس كرم

اخبار تك شو

مبلغ ضخم

مؤسسة شهيرة

فاز النجم فارس كرم على النجم أحمد السقا . وذلك في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا".

وقام النجم فارس كرم بأداء أغنية "مبيسألش عليا ابدا" في نهاية الحلقة.

وأعلن كرم عن انه سيتبرع بمبلغ الـ 100 ألف جنيه الفائز بها في الحلقة لمستشفى 57357.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.


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