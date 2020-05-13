» «الصحة العالمية»: كورونا قد لا يختفي مثل الإيدز

13 مايو 2020 - 09:03 م

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، "قد لا ينتهي أبدًا"، و"قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام".



وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف"قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف".





واستدرك" "أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".





وأوضح أنه مع اللقاح "قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع".



"ومع ذلك، فإن مستقبل فيروس كورونا لا يجب أن يكون هلاكًا وكآبة كالملة"، بحسب عالمة الأمراض المعدية والأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف.





وأشارت إلى أن مسار هذا التفشي في أيدينا". وحثت على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة للحد من انتشار فيروس كورونا "لقد تضافر المجتمع الدولي للعمل في تضامن"، "لقد رأينا البلدان التي تسيطر على هذا الفيروس. لقد رأينا البلدان تستخدم تدابير الصحة العامة".





بدورها، أكدت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمراض الوبائية سيلفي بريان إن الكشف عن منشأ الفيروس ضروري "لفهم كيفية تطوره".

وقالت لوكالة "فرانس برس": خارج مقر المنظمة في جنيف "إنه فيروس حيواني المنشأ وانتقل إلى البشر. علينا محاولة فهم كيف سمح تكيّف هذا الفيروس له بغزو السلالة البشرية".





وأضافت بريان التي أدارت برنامج منظمة الصحة المتخصص بالإنفلونزا خلال فترة تفشي وباء "إنفلونزا الخنازير" عام 2009 "تضاعف الفيروس في هذه الحيوانات وتغيّر قليلا في الأثناء ما نتج عنه في نهاية المطاف نوع من الفيروسات" القابلة للانتقال إلى البشر.





وأوضحت العالمة الفرنسية أن تتبّع مصدر الفيروس عبر الكشف عن الأنواع الوسيطة الحاملة له "سيمنع تكرار الظاهرة ويمنع الأخذ والرد" في انتقال العدوى بين البشر والحيوانات.





وتابعت: "كل مرة يجري فيها الانتقال من نوع لآخر، قد يطرأ تحوّر ما على الفيروس. من شأن ذلك أن يؤثر على العلاجات -- قد يطور مقاومة -- بينما قد لا تعود اللقاحات فعّالة بما فيه الكفاية".





لكن في الوقت الحالي لا تزال هناك الكثير من العناصر الغامضة رغم "آلاف وآلاف العيّنات" التي تم أخذها خصوصا من "العديد من الحيوانات في سوق ووهان" وكذلك من كلاب في هونج كونج، بحسب بريان التي شددت على أن التحليل سيستغرق وقتا.



