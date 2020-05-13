مستقبل وطن ينظم استلام معاش تكافل وكرامة بالوراق.

نظمت لجنة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بري?اسة عمرو حسين هندي و أمانه قسم الوراق، استلام معاش تكافل وكرامة بمدرسة مصطفى كامل بالوراق.
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ويأتي هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ري?يس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ا?شرف رشاد الشريف، الا?مين العام والناي?ب الا?ول لري?يس الحزب، وعادل ناصر ا?مين الحزب بمحافظة الجيزة.
وحرص مستقبل وطن علي التنظيم وتوزيع كمامات و الحفاظ على عدم التزاحم بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا ودخول المواطنين بأرقام مسلسلة وذلك المنحة المقدمة من الري?يس عبدالفتاح السيسي.
ووزع عمرو حسين هندى - ألف كمامة اليوم على المترددين لصرف المعاشات أو صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية .
ويا?تي ذلك في ا?طار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الري?يس عبد الفتاح السيسي، ومو?سسات الدولة المصرية، من خلال ا?طلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في ا?طار مبادرة "حياة كريمة".