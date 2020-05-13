الصحة العالمية تثير القلق حول كورونا: سيبقى للأبد

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، اليوم الاربعاء، أنه من الممكن عدم اختفاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبقائه إلى الأبد.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإنه قال اليوم، يمكن أن ينضم لمزيج من الفيروسات الأخرى التي تقتل البشر حول العالم كل عام.

وأوضح أن الفيروس، يمكن أن يتحول لمرض "متوطن" في المجتمعات العالمية مثل فيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) الذي لم يختف حتى الآن، حسب قوله.

وأضاف مايكل ريان "إنني لا أقارن بين المرضين لكنني اعتقد أنه من الضروري أن نكون واقعيين، فلا اعتقد أن هناك أحداً يمكن أن يتنبأ بتوقيت أو احتمالية اختفاء هذا المرض من عدمه".

وشدد المدير التنفيذي على ضرورة إيجاد اللقاح لمواجهة فيروس كورونا وأن يكون متاحاً للجميع.