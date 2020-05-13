صور مرعبة.. ثعبان ضخم يلتهم فريسة كبيرة

13 مايو 2020 - 09:27 م

أظهرت صور ثعبانًا ضخمًا يلتهم حيوان البوسوم" في أحد المدن الأسترالية، في مشهد أثار مخاوف بين السكان المحليين.





وشوهد الثعبان الضخم الذي يبلغ طوله مترين وهو يبتلع فريسته في مولولابا، بولاية بريزبان، حيث استغرق ما يقرب من ساعة لابتلاعها.











واستعان السكان بخبير الحياة البرية، ستيوارت ماكنزي الذي وصل إلى المنزل الذي أجهز فيه الثعبان على ضحيته، وعلق قائلاً: "إنه لأمر مدهش أن يتمكن من تناول الطعام رأسًا على عقب وأكل فريسة كبيرة".

وشارك ماكنزي صورة للثعبان، وكتب: "واو هذا أمر لا يصدق!. أنا هنا حاليًا في منزل في مولولابا بانتظار ثعبان السجادة الكبيرة للانتهاء من وجبته اللذيذة".





وتم استدعاء ستيوارت أمس بعد أن شاهدت عائلة مرعبة ثعبانًا يبلغ ارتفاعه مترين يلتهم حيوان "البوسوم" يجلس على حبل الغسيل.







كان "ثعبان السجاد" يتسكع على خط ملابس العائلة الذي كان بمثابة مغذ بلطيور. وكانت مسألة وقت له حتى حصل على طعامه من الطيور في المنزل.

وأصدر ستيوارت تحذيرا لأصحاب المنازل الآخرين توخى الحذر عند إطعام الطيور حيث أن الثعابين "دليل على ذلك".



