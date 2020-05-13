» ما هو حكم من صام تاركًا للصلاة؟

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أوضح مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، حكم صيام تارك الصلاة، وحقيقة فساد صومه في حالة عدم انتظامه في الصلاة.

وقال مفتي الديار المصرية، في برنامج "نور النبي"، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدى البلد": "الصلاة والصيام والزكاة والحج أركان من الإسلام وينبغي على الإنسان أن يأتي بالجميع، ولا يهمل في أي منهم لأنها تمثل الأعمدة فالتكاليف الشرعية التي جاءت بإقامة هذه الأركان هي واجبة في حق كل مسلم ومسلمة".

وأضاف: "الصيام صحيح ما دام أتينا بأركانه وشروطه وكل متطلباته الشرعية وكذلك الصلاة وكذلك الحج، فكل ركن منهم مستقل من حيث الصحة عن الآخر ولا تعلق لواحد من هذه الأركان من ناحية الصحة أو الفساد".

وتابع: "كل ركن من أركان الإسلام إذا أتينا به مستوفيًا متطلباته وشروطه الشرعية، هو صحيح ولكن السؤال الذي لابد أن نقف أمامه هو هل هذا العمل مقبولًا عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر نرجعه إلى الله عز وجل الذي نرجو أن يقبله منا مع تقصيرنا في كثير من الأعمال".

واختتم: "أوجه نصيحتي للذي يترك الصلاة ويصوم أنا أعرف هذه وأقدر هذه المشاعر الدينية عنده وأنه يريد أن نكون جميعًا متشاركين في الصوم وأيضًا نريد أن نكون جيمعًا متشاركين في الصلاة، ولابد أن يكون حرصك على الصلاة مثل حرصك على الصوم، فاليوم أنت تصوم مرضاة لربك عز وجل وتصلي أيضًا مرضاة لله، لذلك لا تقصر في أي منهما وتجمع بينهما".


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