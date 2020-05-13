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تواجه السجن 15 عامًا بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنيها

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تواجه السجن 15 عامًا بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنيها
تواجه السجن 15 عامًا بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنيها
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فتحي مجدي

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تواجه أم أرجنتنية السجن، بعد أن أقامت حفل عيد ميلاد لابنيها المراهقين، متجاهلة القرارات الحكومية بشأن فرض الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ويمكن أن تعاقب إيزابيل ميركادو، من "مندوزا" في الأرجنتين بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة بعد اتهامها بنشر مرض خطير ومعدٍ.
كما تم اتهام زوجها إدواردو كويستا، وصاحب المنزل الذي تم فيه إقامة الحفل.


وقالت المدعية ماريانا كاهيزا إنه إذا ثبتت إدانتهم يمكن أن يسجنوا لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميرور" عن تقارير.

وتظهر لقطات، عدم ارتداء أي من الحاضرين لقناع الوجه، أو الالتزام بتدابير الإبعاد الاجتماعي. 


وأبلغ جار الشرطة بالواقعة التي أوقفت الزوجة، التي استقالت من وظيفتها بمدينة مندوزا. وقال رئيس البلدية فرناندو أوبيتا إنه قبل استقالتها لأنه لم يكن أمامه خيار آخر.

وأضاف: "أنا آسف جدًا لأنني اضطررت لاتخاذ هذا القرار أولاً وقبل كل شيء، لأنني أعرف نوعية الشخص والعمل المهم جدًا الذي كانت تقوم به".


وعلقت ميركادو: "بسبب عيد ميلاد أطفالي الثامن عشر والخامس عشر، قررنا اتباع التقاليد ورمي البيض والدقيق، والذي لا يستغرق أكثر من ساعة، وهو ما حدث".

وأضافت: "لم أكن أعرف ما كنت أفكر فيه وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، سمحت لنفسي بمتابعة مشاعر وحب الأم". واعتذرت "لعدم احترام الأوامر". فيما لا يزال التحقيق مستمرًا.


ووفقًا لأحدث الأرقام التي أصدرتها جامعة جونز هوبكنز، سجلت الأرجنتين 6278 حالة إصابة بفيروس كورونا و 314 حالة وفاة.ِ

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