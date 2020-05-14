  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفقي

الفقي: إذا لم يحسم سد النهضة فنحن أمام أمر لا ثاني له

كامل الوزير

كامل الوزير يعلق علي صورة "كوبري البلكونة"

الارصاد: طقس الخميس مائل للدفء

بـ42 درجة مئوية..الأرصاد تحذر طقس الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة

بأمر الصحة.. هذه الكيانات ممنوعة من العودة إلى العمل حتى انتهاء كورونا

إيناس الدغيدي

"مفيش راقصة محترمة" .. رد ناري من إعلامي لسؤال الدغيدي

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: إحنا رايحين في داهية لو استمر الوضع كدا

الحرم المكي

السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بعد توقف بسبب كورونا

خالد الغندور

«الغندور» لثنائى الأهلى: بطلوا تضحكوا على الناس

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

ترامب

بعد كشفه السر الخطير عن كورونا .. ترامب يشتم مستشاره على الهواء

«الغندور» لثنائى الأهلى: بطلوا تضحكوا على الناس

الرياضة

خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

#

عروض تنهال على نجم الأهلى

#

"الغندور" يفتح النار على اللجنة الخماسية بالجبلاية

#

الغندور يفتح النار على مجلس الأهلى

على

الاهلى

معلول

الفندور

مهربا


وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى ثنائي النادي الأهلي "التونسي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا" بعد الظهور في أحد البرامج، قائلًا: "بطلوا تضحكوا علي الناس، وتعملوا حركات تبينوا فيها الانتماء للأهلي، وكلنا عارفين أن الانتماء للفلوس فقط مش أكتر، والجميع يعلم أننا في عصر الاحتراف".

وأضاف "الغندور"، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "الزمالك"، "نادي الزمالك لن يضيع حقه والدليل ما يحدث للتونسى حمدي النقاز لاعب الفريق بعد هروبه من القلعة البيضاء"، مشيرا إلي تعرض حمدي النقاز للحبس عقب تعديه على أحد الضباط بسبب عدم الالتزام بالتعليمات المرورية.

وتابع خالد الغندور: "اللي بيجي علي الزمالك مبيكسبش، والنقاز ربنا بيدله فوق دماغه بعد هروبه من الزمالك".
وأتم "كهربا قاعد في البيت وفايلر غير مقتنع به على الإطلاق ويلجأ إلي عرض خليجي لاستكمال مشواره".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بطلة "عائلة زيزي".. اعتزلت الفن وماتت بعد أدائها فريضة الحج
» شبيه عمر الشريف يشعل السوشيسال ميديا..هذه قصته ؟
» عملية جراحية لمهاجم "زعيم الثغر"
» فنانة شهيرة تثير ضجة :"كنت عاملة فيها سعاد حسني"
» أمطار وارتفاع كبير بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء
» جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي
» نجم الأهلي: أدركت مدى جودة طارق حامد في هذه اللحظة
» إعلامي زملكاوي يحرج الغندور بعد إساءته لوائل جمعة: من أهم نجوم أفريقيا
» بعد أنباء وفاة طبيب الغلابة .. الكشف عن الحالة الصحية لدكتور مشالي
» شاهد .. شيريهان تصلي في ليلة القدر: خير من ألف شهر
» فنان شهير يعترف بفشل مسلسله: أنا آسف خذلتكم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية