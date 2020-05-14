  • الخميس 14 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفقي

الفقي: إذا لم يحسم سد النهضة فنحن أمام أمر لا ثاني له

كامل الوزير

كامل الوزير يعلق علي صورة "كوبري البلكونة"

الارصاد: طقس الخميس مائل للدفء

بـ42 درجة مئوية..الأرصاد تحذر طقس الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة

بأمر الصحة.. هذه الكيانات ممنوعة من العودة إلى العمل حتى انتهاء كورونا

إيناس الدغيدي

"مفيش راقصة محترمة" .. رد ناري من إعلامي لسؤال الدغيدي

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: إحنا رايحين في داهية لو استمر الوضع كدا

الحرم المكي

السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بعد توقف بسبب كورونا

خالد الغندور

«الغندور» لثنائى الأهلى: بطلوا تضحكوا على الناس

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

ترامب

بعد كشفه السر الخطير عن كورونا .. ترامب يشتم مستشاره على الهواء

جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي

الحياة السياسية

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بعد عودة الإصابات.. إجراءات صارمة في لبنان لمواجهة "كورونا"

#

طبيب يكشف: تناول برتقالة يوميًا تقي من "كورونا"

#

الجندي: هذه الآية طوق النجاة من كورونا

#

ماذا يفعل كورونا فور دخوله جسم الإنسان؟ .. عميد معهد القلب يجيب

صدى البلد

كورونا

معهد القلب

جمال شعبان



حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول الأسبرين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الأسبرين قد يؤدي إلى قرحة في المعدة".

وأضاف"شعبان"، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن تناول برتقالة في اليوم تقي من زيارة طبيب القلب، مؤكدا أن فيتامين سي يحمي الجهاز التنفسي وكذلك يقي من كورونا.

وتابع: "عصير البرتقال على مائدة الإفطار في رمضان ضروري للوقاية من كورونا في هذه الأيام، وهذا الكلام علي مسئوليتي الشخصية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بطلة "عائلة زيزي".. اعتزلت الفن وماتت بعد أدائها فريضة الحج
» شبيه عمر الشريف يشعل السوشيسال ميديا..هذه قصته ؟
» عملية جراحية لمهاجم "زعيم الثغر"
» فنانة شهيرة تثير ضجة :"كنت عاملة فيها سعاد حسني"
» أمطار وارتفاع كبير بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء
» جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي
» نجم الأهلي: أدركت مدى جودة طارق حامد في هذه اللحظة
» إعلامي زملكاوي يحرج الغندور بعد إساءته لوائل جمعة: من أهم نجوم أفريقيا
» بعد أنباء وفاة طبيب الغلابة .. الكشف عن الحالة الصحية لدكتور مشالي
» شاهد .. شيريهان تصلي في ليلة القدر: خير من ألف شهر
» فنان شهير يعترف بفشل مسلسله: أنا آسف خذلتكم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية