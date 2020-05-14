"مفيش راقصة محترمة" .. رد ناري من إعلامي لسؤال الدغيدي

14 مايو 2020 - 09:58 ص





أكد الإعلامي تامر أمين، أنه لا يشاهد الراقصات، ويرفض هذه المهنة، قائلا: "لا يوجد راقصة محترمة".



وأضاف"أمين"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية إيناس الدغيدي: "أنا مش بتفرج على راقصات، ومعنديش حاجة أخبيها، والسيدة قالت لي ما أنت بتسهر زينا اهو أمال ليه عامل فيها شيخ بقولها برضو مبحبش الراقصات، في إشارة منه للراقصة فيفي عبده".



وتابع: "أنا عمري ما قلت إني شيخ أو واعظ ولكن لا أحب الحال المايل أو تبرير الأفعال الغلط، ورأيي أني أرفض مهنة الرقص ومفيش حاجة اسمها راقصة محترمة، أنا بحب الجمال وعنيا بتروح ليه في الستات والطبيعة فجمال المرأة يكمن في شخصيتها ثم شكلها".

