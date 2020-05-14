بـ42 درجة مئوية..الأرصاد تحذر طقس الأسبوع المقبل

14 مايو 2020 - 10:10 ص





كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم، قائلة :"إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، حيث متوقعا أن تصل درجة الحرارة اليوم وغدا إلى 36 درجة".



وأضافت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بأن درجة الحرارة ستصل يوم السبت إلى 40 درجة، بينما ستصل إلى 42 درجة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الثلاثاء.



وتابعت:"أيضا هناك تكون للسحب على جنوب البلاد، وستتعرض لأمطار رعدية، منوهة بأنه قد تصل غدا أمطار خفيفة على القاهرة".

