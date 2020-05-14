» عملية جراحية لمهاجم "زعيم الثغر"

14 مايو 2020 - 10:21 ص





طالب خالد قمر مهاجم الفريق الاتحاد السكندري، جماهيره وعشاقه بالدعاء له، بعد خضوعه لعملية الزايدة التي أجراها في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتب اللاعب عبر "فيسبوك"، "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمدلله علي كل شيئ، شكرا لكل الناس المحترمة اللي سألت عليا دعواتكم بقي".

وأضاف "شكرا لكل جماهير إسكندرية اللي كلموني النهاردة ودعولي من قلبهم".