كامل الوزير يعلق علي صورة "كوبري البلكونة"

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النقل

صدى البلد

أحمد موسى

كامل الوزير



رد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، علي الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محور ترعة الزمر الذي تم تداوله على أنه يتداخل مع بلكونات عقارات مجاورة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى،قائلا : "محور ترعة الزمر، يربط بين جنوب الجيزة وشمالها، وهذا المحور لابد منه لتخفيف الزحام".

وتابع:"المحور ليس له أي طريقة لإنشائه غير التي أنشئ بها، وسيكون به 4 حارات لكل اتجاه، ويقرب من بيتين أو أكثر، بعيدًا عن إن كانت هذه المنازل مخالفة من عدمها، وإن كانت مخالفة سيتم إزالتها وتعويض قاطنيها، وإن كانت رغبتهم في الاستمرار بها فأهلًا وسهلًا برغبتهم، ولكن في النهاية اللجنة الهندسية هي صاحبة القرار في ذلك وسيصدر قرارها قريبًا".

 وواصل: "نمتلك هيئة هندسية على أعلى مستوى، وكان لابد من إنشاء المحور بهذه الطريقة، ولابد أن نتعاون أيضًا ونأخذ بكلام المتخصصين بعين الاعتبار، وأيضًا راحة ساكني المنطقة، ولكن في النهاية هو مشروع قومي لابد أن نستجيب له لمصلحة البلد، والمواطنين بعد رؤيتهم للتطور الذي ستشهده مثلث بشتيل وأرض المطار، سيتأكدوا أننا كنا على حق".

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