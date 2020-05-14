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أمطار وارتفاع كبير بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء

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متابعات- الدويني فولي

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الطقس

الأرصاد

سيول

الثلاثاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث بدأت موجة شديدة الحرارة أمس ووصلت العظمى 36 درجة بالقاهرة، واليوم وغدا متوقع أن تسجل نفس الدرجة، وبداية من يوم السبت ستصل إلى 40 درجة، ومن الأحد وحتى الثلاثاء ستتراوح من 42 إلى 43 درجة.  
وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن تلك الموجة شديدة الحرارة تتعرض لها كافة المحافظات، وأن ارتفاع درجات الحرارة يصاحب ذلك تكون لبعض السُحب خاصة جنوب البلاد حيث بدأت تتساقط الأمطار الرعدية على بعض المناطق خاصة الأقصر وإدفو وأسيوط، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأشارت أنه من المحتمل وجود سيول على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، ومن المتوقع وصول أمطار خفيفة تكون رعدية على القاهرة بداية من الغد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة مع الأمطار، موضحة أنها لن تصل إلى حد العاصفة.      

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