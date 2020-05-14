الفقي: إذا لم يحسم سد النهضة فنحن أمام أمر لا ثاني له

14 مايو 2020 - 10:41 ص





وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الموقف الأثيوبي من أزمة سد النهضة بالموقف المعادي ،قائلا :"إن إثيوبيا تتبع نهج إسرائيل في المفاوضات، ، معقبا :"إذا لم تحسم الأزمة فهذا يعني استنزاف العلاقات بين البلدين ولا الأمر لا خيار فيه ولا ثاني له".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر ، بأن أي عبث بنهر النيل سيؤدي إلى العبث بشخصية مصر والسودان، وهذ أمر لا يمكن تصوره.



وأكد ،أن الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لن تكون مهتمة بأزمة سد النهضة، بنفس القدر الذي حدث الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وأزمة كورونا.

