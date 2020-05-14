بأمر الصحة.. هذه الكيانات ممنوعة من العودة إلى العمل حتى انتهاء كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، خطة التعايش مع فيروس كورونا والتي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة عدم السماح لعدد من الهيئات والجهات ب العودة للعمل مرة أخرى أثناء فترة انتشار كورونا ؛ لوجود خطر شديد في نقل العدوى لعدد كبير من المواطنين.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة عدم السماح لعدد من الهيئات والجهات ب العودة للعمل مرة أخرى أثناء فترة انتشار كورونا ؛ لوجود خطر شديد في نقل العدوى لعدد كبير من المواطنين.