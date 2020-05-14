وزير التعليم عن اختلاطه بالنائبة المصابة بكورونا: محضرتش معاها

14 مايو 2020 - 10:49 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع العاملين بمجلس النواب حصلوا على يومين إجازة لإجراء عمليات التعقيم بعد إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "كان فيه كلام إمبارح عن حضور النائبة لجنة حضرها وزير التربية والتعليم، وهو أكد أنه لم يحضر لجنة مع النائبة شيرين فراج وقال محضرتش معاها ".



وتابع: "سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية بمجلس النواب ،فضلا عن تطهير جميع القاعات والتنبيه على العاملين المخالطين للنائبة شيرين فراج بالالتزام إجراءات الحجر الصحي الطوعي لمدة 14 يوما"، لافتا إلى أن القطاع الطبي بمجلس النواب اطمأن على النائبة شيرين فراج.

