عروض بالجملة لرمضان صبحى

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رمضان صبحى

فايلر

  
فتح نادي أودينيزي الإيطالى، المفاوضات مرة أخري مع رمضان صبحي لضمه بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الحالي والعودة لـ هدرسفيلد الإنجليزي.
ورفض رمضان صبحي كل العروض التي تلقاها في الآونة الأخيرة، خاصة الدوريات العربية أو الفرق التي تسعى لضمه من الدوري التركي.
ويرغب رمضان فى خوض تجربة احتراف جديدة فى أحد الدوريات الأوروبية الكبري ، بعدما تلقى العديد من العروض في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي فى الفترة الحالية.
ويترقب رمضان صبحي تلك العروض فى الوقت الحالي، ولكن اذا فشل فى الاحتراف يريد الاستمرار مع النادي الأهلي بعد رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى .

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