عروض بالجملة لرمضان صبحى

14 مايو 2020 - 11:33 ص

فتح نادي أودينيزي الإيطالى، المفاوضات مرة أخري مع رمضان صبحي لضمه بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الحالي والعودة لـ هدرسفيلد الإنجليزي.

ورفض رمضان صبحي كل العروض التي تلقاها في الآونة الأخيرة، خاصة الدوريات العربية أو الفرق التي تسعى لضمه من الدوري التركي.

ويرغب رمضان فى خوض تجربة احتراف جديدة فى أحد الدوريات الأوروبية الكبري ، بعدما تلقى العديد من العروض في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي فى الفترة الحالية.