بسمة وهبة: لن نشرب من البئر المسموم مرتين

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فيس بوك

اليمن

بسمة وهبة

توكل كرمان

أون إي



غضبت الإعلامية بسمة وهبة ، من قرار اختيار الناشطة السياسية اليمينة توكل كرمان ، في مجلس حكماء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،قائلة :" إدارة الفيس بوك بيرتكبوا حماقة جديدة بحق الوطن العربي، جايبين ديل من ديول الإخوان وهي توكل كرمان و تبقي مسئولة عن المحتوي اللي بيتم تقديمه علي الفيس بوك".

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، بأن المصريين أدركوا أن "توكل كرمان" حولت بلدها لخراب من أجل دعم تنظيم الإخوان ،معقبة:" لن نشرب من البئر المسموم مرتين".

 وتابعت :" أضم صوتي للحملة الكبيرة اللي تم تنظيمها ضد الفيس بوك لرفض انضمام توكل كرمان للجنة حكماء الفيس بوك ، لآن تاريخ كرمان كله تشجيع علي الفوضي و الدم و الإرهاب".

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