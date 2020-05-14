بدولة عربية.. وفاة وزير أسبق بفيروس "كورونا"

14 مايو 2020 - 12:21 م

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الكاتب والناقد المسرحي، رياض عصمت، بعد إصابته بكورونا في مدينة شيكاغو الأمريكية.









وشغل عصمت عددا من المواقع في سوريا، من رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري، إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير الثقافة، قبل أن يشغل موقع الوزير بين عامي 2010 - 2012، كما كان سفيرا لبلاده لدى باكستان ثم قطر.









عمل منذ 2013 أستاذا زائرا في جامعات أمريكية.









وكان لعصمت بصمات في كثير من المجالات الأدبية والإعلامية، فهو قاص، ومؤلف، وناقد ومخرج مسرحي.









ولد في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.









وتابع دراسته العليا في الإخراج المسرحي والتلفزيوني ونال درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية في الولايات المتحدة.







