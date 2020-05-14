بدولة عربية.. وفاة وزير أسبق بفيروس "كورونا"

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وكالات- الدويني فولي

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سوريا

وفاة

فيروس كورونا

رياض عصمت

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الكاتب والناقد المسرحي، رياض عصمت، بعد إصابته بكورونا في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وشغل عصمت عددا من المواقع في سوريا، من رئيس دائرة البرامج الثقافية في التلفزيون السوري، إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومعاون وزير الثقافة، قبل أن يشغل موقع الوزير بين عامي 2010 - 2012، كما كان سفيرا لبلاده لدى باكستان ثم قطر.


عمل منذ 2013 أستاذا زائرا في جامعات أمريكية.


وكان لعصمت بصمات في كثير من المجالات الأدبية والإعلامية، فهو قاص، ومؤلف، وناقد ومخرج مسرحي.


ولد في دمشق عام 1947، ونال درجة الإجازة في الأدب الإنكليزي.


وتابع دراسته العليا في الإخراج المسرحي والتلفزيوني ونال درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية في الولايات المتحدة.


له نحو 35 كتابا تنوعت بين الكتب النقدية، (وثمة من يصنفه بأنه من أهم النقاد العرب)، كما كتب عددا من المسرحيات، والمجموعات القصصية، ونشرها في عواصم عربية عدة، تضمنت كتباً نقدية ومسرحيات ومجموعات قصصية ورواية، كما كتب حوارات وسيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية مثل"هولاكو"، "تاج من شوك"، "المجهول"، و"قصص الغموض".

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