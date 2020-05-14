إجراء مفاجئ من الجيش الأمريكي بشأن قصف السفينة الإيرانية "كنارك"

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وكالات- الدويني فولي

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كنارك"



وجه الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، رسالة تعزية إلى إيران في مقتل 19 عسكريا جراء حادثة تعرض البارجة الإيرانية "كنارك" للنيران الصديقة في خليج عمان.


وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان: "نقدم خالص تعازينا إلى الشعب الإيراني في فقدان الأرواح المأساوي هذا"، لافتا إلى أن الحادثة جاءت في وقت تركز فيه دول المنطقة على محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".


وشدد على أن الحادثة أدت إلى "سقوط ضحايا غير ضرورية"، معتبرا ذلك أمرا مؤسفا. كما أعرب عن قلق البنتاغون بشأن إجراء إيران تدريبات بحرية على مقربة مباشرة من مضيق هرمز الاستراتيجي.


ونشر الجيش الإيراني أمس الأربعاء، مقطع فيديو جديدا يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.


وكشف فيديو الجيش الإيراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.


وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران، أن "البارجة كنارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.

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