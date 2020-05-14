أول تحرك من الزمالك لخطف "أزارو"

14 مايو 2020 - 12:39 م



تواصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الزمالك، مع محمد العاصي وكيل اللاعبين، للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي.



وطالب أمير من العاصى بصفته وكيل أزارو بالبحث عن عرض خارجي له للرحيل عن الأهلي بشكل نهائي من أجل إتمام تعاقده بعدها مع الزمالك.



وأكد أمير مرتضى خلال حديثه مع العاصي على إعجاب مسؤولي الزمالك بإمكانيات اللاعب المغربي والرغبة في ضمه.

تواصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الزمالك، مع محمد العاصي وكيل اللاعبين، للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي.





وطالب أمير من العاصى بصفته وكيل أزارو بالبحث عن عرض خارجي له للرحيل عن الأهلي بشكل نهائي من أجل إتمام تعاقده بعدها مع الزمالك.



