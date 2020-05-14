"مرتضى" يلجأ للمحكمة الرياضية لحسم ملفات مهمة

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الزمالك

مرتضى منصور

ياضية

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي يعد حاليا مذكرة رسمية للجوء للمحكمة الرياضية الدولية من أجل حسم عدد من القضايا المهمة. 

وأضاف "منصور" خلال فيديو بثه عبر "فيس بوك"، أن الزمالك سيرفع عددا من القضايا المهمة أبرزها قضية "نادي القرن". 
وأكمل: الزمالك لن يتهاون في حق محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الذي تعرض لهتافات عنصرية مسيئة لا يجب السكوت عنها. 

وأضاف مرتضى منصور، أن الزمالك سيشكو ما حدث في مباراة القمة أمام الأهلي وخصم نقاط من الفريق.

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