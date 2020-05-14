«وردة» يكشف أسباب رحيله عن لاريسا

14 مايو 2020 - 01:45 م

كشف اللاعب عمرو وردة، أسباب إنهاء تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي طرد اللاعب لأسباب تأديبية خطيرة.



وقال "وردة" في مداخلة مع برنامج "البريمو" على قناة "تن": "ليس لي علاقة بأي شىء، أنا بعيد عن الإعلام وما يقال به، الناس في بطولة أفريقيا كتبت عني كلام غير جيد".





وأضاف: "ربنا موجود وهو الذي يعلم ما أفعله، ولو كنت فعلت ذلك كان لن يكرمني بعد البطولة وأحرز 8 أهداف وأصنع 6 أهداف مع فريق صغير، والمنتخب يريد عودتي مرة أخرى أريد أن ألعب كرتي".





وأبدى وردة اندهاشه متابعًا: "لماذا لا يتحدث الناس معي ويتفهمون مني ما الذي حدث، كل واحد يكتب شىء ويقول فعل فاضح".

وأكمل موضحًا: "ما حدث هو أن رئيس نادي لاريسا لديه مشاكل مع رئيس نادي باوك والناس كلها تعلم ذلك حتى في اليونان، الناس أخذت الخبر بشكل خطأ وترجموه بشكل خاطئ".





وشدد وردة: "ذهبت لنادي باوك ورئيسه لديه مشكلة مع رئيس لاريسا، هناك خلافات بينهما منذ 3 شهور، ورئيس نادي لاريسا محامي رئيس أولمبياكوس، وهو الطرف الثاني لباوك في اليونان مثل الأهلي والزمالك في مصر، إعارتي ستتنهي بعد شهر وسأعود لباوك والنادي يريد عودتي بنسبة 100%".





وأردف: "فور وصولي لاريسا، تعجب رئيس النادي من عدم تواجدي في منتخب مصر وأنا مارادونا في اليونان، أريد أن ألعب كرتي وأموت نفسي في الخارج لكي أعود لمنتخب مصر".





واستطرد: "رئيس نادي لاريسا فعل ذلك بسبب ما حدث بينه وبين رئيس نادي باوك.. أنا مالي؟، كيف يقال أسباب تأدبيبة؟ لقد كان معي قبل إصدار البيان بساعتين، البيان الرسمي للنادي لم يكتب أسبابًا تأدبيية ولم يقال سبب الرحيل".