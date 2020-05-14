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الوزراء: تصنيع كمامات مستدامة لإتاحتها للمواطنين

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متابعات- الدويني فولي

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّه سيتم تعميم مواصفات معتمدة لـ"الكمامات المستدامة" على المصانع المتخصصة، بالتنسيق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها وفقا لتلك المواصفات.
وأكد رئيس الوزراء في اجتماع عقده لمتابعة توافر المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع عدد من المسئولين، أنّ تعميم المواصفات لتصنيعها تهدف لتكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف الطبي الحالي بالمستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مجددا التأكيد على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات، ومتابعة المخزون بصورة دورية.

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