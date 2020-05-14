بدولة أفريقية.. طرد رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية ومساعديه

14 مايو 2020 - 01:52 م

أعلنت بوروندي، طردها لرئيس مكتب منظمة الصحة العالمية لديها، تزامنا مع حملات الانتخابات الرئاسية التي ينظم فيها السياسيون تجمعات كبيرة رغم المخاطر الصحية لوباء فيروس «كورونا»





وقالت الحكومة اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية بعثت رسالة بتاريخ 12 مايو إلى رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد والتر كازادي مولومبو وثلاثة من مساعديه تأمرهم فيها بمغادرة البلاد بحلول غد الجمعة.









وتُجرى انتخابات لاختيار خلف للرئيس بيير نكورونزيزا، الذي واجهت حكومته مرارا اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية وطردت من قبل ممثلين آخرين لمنظمات دولية، يوم 20 مايو.









وأكد برنار نتاهيراجا مساعد وزير الشؤون الخارجية إعلان هؤلاء المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية «أشخاصا غير مرغوب فيهم» لكنه لم يذكر أي سبب للطرد.









وسجلت بوروندي إلى الآن عددا قليلا من حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الفيروس حيث بلغ عدد الإصابات 27 بينما توفيت حالة واحدة.







