منظمة الصحة العالمية :كورونا قد لا يختفي أبدا

14 مايو 2020 - 01:56 م

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس كورونا "قد لا يختفي قط".



وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، من مغبة التكهن بوقت اختفاء الفيروس.



وقال رايان إنه حتى في حال التوصل إلى لقاح، فإن السيطرة على الفيروس ستتطلب "جهدا ضخما".



وتوفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة.



وقال رايان، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عبر الفيديو من جنيف، إن "من المهم طرح ذلك للنقاش: قد يصبح كورونا فيروسا متوطنا في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي قط".



وأضاف أن "فيروس إتش اي في (المسبب للإيدز) لم ينته وجوده، ولكننا تعايشنا معه".



كما أعرب عن اعتقاده بأن "لا أحد بوسعه التكهن بوقت اختفاء هذا الفيروس".



ويتم حاليا تطوير أكثر من مئة لقاح محتمل لكورورنا، ولكن رايان نوَه إلى أنه توجد أمراض أخرى، مثل الحصبة، لم يتم القضاء عليها رغم وجود لقاح لها.

