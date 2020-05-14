الاتحاد الأوروبي يكشف معلومة صادمة بشأن لقاح كورونا

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متابعات- الدويني فولي

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كشفت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن أي لقاح لفيروس كورونا المستجد لن يرى النور في القريب العاجل.
وأوضحت الوكالة أن اللقاح  سيكون جاهزا خلال عام في «أفضل السيناريوهات»، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.


يأتي هذا في وقت تجري عدة شركات ومنظمات رسمية من مختلف البلدان تجارب على حوالي 100 لقاح للفيروس المستجد، الذي رجحت منظمة الصحة العالمية ألا يختفي أبداً وأن يرافق البشر كما غيرها من الفيروسات، في أحدث تصريح لها مساء الأربعاء.


يشار إلى أن العديد من المساعي العلمية الجارية للتوصل إلى لقاح لا تزال في مرحلة التجارب السريرية، مع تأكيد عدة خبراء صعوبة التوصل إلى لقاحات فعالة في فترة قريبة.

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