كارثة جديدة تصدم عشاق الدوري الإنجليزي

14 مايو 2020 - 02:54 م

تلقى عشاق بطولة الدوري الإنجليزي صدمة جديدة تتعلق بمنافسات الموسم المقبل حيث استعدت الأندية الإنجليزية لسيناريو أسوأ، وهو خوض الموسم المقبل من دون حضور جماهيري.







وهددت محطات البث التليفزيوني بالفعل بخصم المستحقات التي تدفعها إذا أقيمت المباريات خلف أبواب مغلقة، لأنهم يعتقدون أن التغطية لن تكون مثيرة.





ويصبح اللعب أمام مدرجات خاوية بمثابة كارثة للعديد من الأندية الإنجليزية التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات التذاكر وإيرادات يوم المباراة.





وحذر مسؤولون حكوميون من أن الحضور الجماهيري لن يتم الموافقة عليه لحين إيجاد لقاح لفيروس كورونا، طبقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية اليوم الخميس.



